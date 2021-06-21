Son dakika... Sivasspor'un yeni transferi Sefa Yılmaz sağlık kontrolünden geçti
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Son dakika... Sivasspor'un yeni transferi Sefa Yılmaz sağlık kontrolünden geçti

Son dakika... Sivasspor'un yeni transferi Sefa Yılmaz sağlık kontrolünden geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika habere göre DG Sivasspor'un yeni transferi Sefa Yılmaz, sağlık kontrolünden geçti.

DG Sivasspor'un yeni transferi Sefa Yılmaz, sağlık kontrolünden geçti.

Sivasspor'un yeni transferi Sefa Yılmaz, kulübün sağlık sponsoru Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan sporcu, ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

31 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Oğuzhan Sarzep/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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