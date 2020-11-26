Son Dakika: Sivasspor geriden gelerek Karabağ'ı 3-2 mağlup etti
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Son Dakika: Sivasspor geriden gelerek Karabağ'ı 3-2 mağlup etti

26.11.2020 22:45 | Son Güncelleme: 26.11.2020 22:55
Son Dakika: Sivasspor geriden gelerek Karabağ'ı 3-2 mağlup etti

Son dakika: Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Karabağ ile karşılaştı. Temsilcimiz iki kez geriye düştüğü maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve gruptan çıkma yolunda kritik bir 3 puan aldı. Kone attığı 2 golle galibiyetin mimarı oldu.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda temsilcimiz Sivasspor, Azerbaycan ekibi Karabağ ile karşılaştı. Yiğidolar, iki kez geriye düştüğü mücadeleden galibiyetle ayrılmayı başardı.

Temsilcimize galibiyeti getiren goller, 40. dakikada (penaltı) ve 79. dakikada Arouna Kone ile 58. dakikada Olarenwaju Kayode'den geldi. Karabağ'ın gollerini ise 8. dakikada Abdellah Zoubir ile 52. dakikada Uros Matic kaydetti.

Sivasspor bu galibiyetle puanını 6 yaparak gruptan çıkmak için önemli bir yol katletti. Puan hasreti 4 maça çıkan Azerbaycan ekibi ise son sırada kaldı. Grupta gelecek hafta Yiğidolar, Villarreal'i konuk edecek.

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VILLARREAL PUAN KAYBETTİ

Grubun diğer maçında Villarreal, Maccabi Tel Aviv ile 1-1 berabere kaldı. Puanını 10'a çıkaran İspanyollar, liderliğini sürdürdü. Maccabi ise haftayı 7 puanla 2. sırada tamamladı.

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