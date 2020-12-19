Son dakika: Şırnak'ta şehit ailelerin eylemine taşlı saldırıda bulunan kadın tutuklandı
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Son dakika: Şırnak'ta şehit ailelerin eylemine taşlı saldırıda bulunan kadın tutuklandı

19.12.2020 19:04 | Son Güncelleme: 19.12.2020 19:08
Son dakika: Şırnak'ta şehit ailelerin eylemine taşlı saldırıda bulunan kadın tutuklandı

Son dakika haberlerine göre ŞIRNAK'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, her perşembe HDP il binası önünde terör örgütü PKK'ya yönelik tepki amacıyla yaptığı eylemde, ailelere taşlı saldırıda bulunduğu tespit edildikten sonra gözaltına alınan Zilan Kaya (21), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ŞIRNAK'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, her perşembe HDP il binası önünde terör örgütü PKK'ya yönelik tepki amacıyla yaptığı eylemde, ailelere taşlı saldırıda bulunduğu tespit edildikten sonra gözaltına alınan Zilan Kaya (21), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şırnak'ta çocukları ve yakınları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, şehit ve gazi yakınları, perşembe günü HDP il binası önünde düzenledikleri protesto eyleminde yaşanan gerginlikte bir gazetecinin koluna isabet edilen taşlı saldırıya ilişkin güvenlik güçlerince yapılan incelemede, taş attığı tespit edilen Batman'da yaşayan Zilan Kaya olduğu tespit edildi. Dün Batman'da gözaltına alınan Kaya, ifadesi alınmak üzere Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Kaya, sevk edildiği adliyedeki mahkemede kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 


Son dakika: Şırnak'ta şehit ailelerin eylemine taşlı saldırıda bulunan kadın tutuklandı
Son dakika: Şırnak'ta şehit ailelerin eylemine taşlı saldırıda bulunan kadın tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

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