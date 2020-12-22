Son dakika! Silahlı kavgada 1 tutuklama
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Son dakika! Silahlı kavgada 1 tutuklama

22.12.2020 10:32 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:36
Son dakika! Silahlı kavgada 1 tutuklama

Son dakika gelişmesine göre Kırşehir'in Kaman ilçesinde bir kişinin yaralandığı kavgayla ilgili olarak adliyeye sevk edilen 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde bir kişinin yaralandığı kavgayla ilgili olarak adliyeye sevk edilen 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Olay Kaman ilçesi Savcılı Durağı'nda dün gece saatlerinde meydana gelmiş, G.G. ve M.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan tartışmada G.G., yanında bulundurduğu silah ile M.Ş.'ye ateş etmişti. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, olayın şüphelisi olarak G.G.'yi gözaltına almıştı. G.G, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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