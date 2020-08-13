Son Dakika | Siirt'te otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişiye gözaltı
Son dakika haberlerine göre SİİRT'in Baykan ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada 4 kilo esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
13.08.2020 18:58 | Son Güncelleme: 13.08.2020 20:25
SİİRT'in Baykan ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada 4 kilo esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Baykan ilçesinde narkotik suçlarının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 4 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Esrara el konulurken, otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.
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Kaynak: DHA