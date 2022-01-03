Son Dakika: Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi yüzde 47 oranında arttı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Son dönemde üst üste zam gelen sigara ve alkolde ÖTV artışına gidildi. Buna göre, sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi'nde yüzde 47 artış oldu.

Yeni yılda zam fırtınası devam ediyor. 2022'ye gireli henüz 3 gün olmuşken, birçok kaleme zam geldi. Akaryakıttan doğal gaz ve elektrik faturasına, araç muayenesinden araç sigortasına, toplu taşımadan köprü ve otoyollara kadar bir çok şeyin fiyatı arttı. Yeni yılın son zammı ise sigara ve alkolden alınan Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) geldi.

ÖTV'YE YÜZDE 47 ZAM

Sigara ve alkole aralık ayında üst üste zamlar gelmişti. Yeni yılın ilk iş gününde ise ÖTV artışına gidildi. Sigara ve alkolden alınan ÖTV yüzde 47 zamlandı.

ENFLASYON SEPETİNDEKİ AĞIRLIĞI YÜZDE 4,88

Alkollü içecekler ve tütün mamüllerinin enflasyon sepetindeki ağırlığı yüzde 4,88 seviyesinde bulunuyor. Bu oranını yüzde 4,57'sini sadece sigara oluşturuyor.

Son 5 yıl itibarıyla sigara ve alkollü içecekler grubunun enflasyon sepetindeki ağırlıkları şu şekilde:

  • 2017 - Yüzde 5,87
  • 2018 - Yüzde 5,14
  • 2019 - Yüzde 4,23
  • 2020 - Yüzde 6,06
  • 2021 - Yüzde 4,88

Alkollü İçecekler ve Tütün grubunda yer alan ürünlerin ayrı ayrı enflasyondaki ağırlıkları ise şöyle:

  • Rakı - Yüzde 0,1065
  • Viski - Yüzde 0,0209
  • Şarap - Yüzde 0,0264
  • Bira - Yüzde 0,1572
  • Sigaralar - Yüzde 4,5656

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (31)
bekir yapici:dolar yükselince köprülere yollara ödenecek para kasadan dolara müdahale kasadan kamuda calisan isciye memura emekliye verilecek komik zam kasadan 3-5 kamu dairesinden verilen balli maaslar kasadan lükse satafata mitinglere para kasadan eee bu degirmenin suyu nerden sahsi servetlerinden karsilacak degiller ya tabiki vatandasa pamuk eller cebe denicek bizler buralarda 4-5 hafta öncede dolar düssede enflasyon düsmez zamlar kacinilmaz pahalilik bitmez diye yazdik iste gercek ortada tabi görene. Cevap Yaz 6 85 Yayından Kaldır
SEDAT AYBERK:Tezegede zam gelmiş uşaklar ?? Cevap Yaz 4 58 Yayından Kaldır
Orcun Yazicioglu:adıyamana selam :D Cevap Yaz 6 44 Yayından Kaldır
Tüm 31 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title