Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor Gün içinde 375 lira seviyesine kadar yükselen altının gram fiyatı, öğleden sonra sert düşüş yaşamasının ardından 366 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 601 lira, cumhuriyet altını ise 2.452 liradan satılıyor.

Dün, altınının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,2 azalışla 372,9 liradan tamamladı. Bugüne 371 lira seviyelerinden başlayan gram altın öğle saatlerinde yükselişe geçerek 375 lira seviyesini görmesinin ardından sert düşüş yaşadı. Altının gram fiyatı saat 18.05 itibarıyla 366 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 601 lira, cumhuriyet altını ise 2.452 liradan satılıyor. Gün içinde 1.720 - 1.730 dolar bandında seyreden ons altın ise şu dakikalarda 1.695 dolar seviyesinde bulunuyor.

'ONS ALTIN AŞAĞI YÖNLÜ BASKILANIYOR'

Analistler, ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından devam eden protestolara karşın dünya genelinde ekonomilerin yeniden açılmasının ortaya çıkardığı iyimserliğin risk algısını azalttığını kaydetti. Çin'de bugün açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentilerden iyi gelmesiyle birlikte görece riskli varlıklara olan talebin arttığını ifade eden analistler, bu gelişmelerle birlikte, güvenli liman varlıklardan olan altının ons fiyatının aşağı yönlü baskılandığını belirtti.