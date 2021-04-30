Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, Antalya'da Kepez Devlet Hastanesindeki hastaları ziyaret etti
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Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, Antalya'da Kepez Devlet Hastanesindeki hastaları ziyaret etti

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, Antalya'da Kepez Devlet Hastanesindeki hastaları ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'da hastanede tedavileri süren hastaları ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'da hastanede tedavileri süren hastaları ziyaret etti.

Koca, İl Değerlendirme Toplantısı için geldiği kentte, Kepez Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu. Çocuk Servisini ziyaret eden Koca, tedavi gören çocuklarla sohbet etti, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Koca, tedavi gören diğer hastalara ve yakınlarına da geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ziyaret sonrası Koca, Antalya, Isparta, Burdur'u kapsayan İl Değerlendirme Toplantısı'na geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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