S-400 teslimatında ikinci gün! Rus uçağı Ankara'ya indi

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Ankara'da bulunan Mürted Hava Üssü'ne getirildi.

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin teslimatının ilk sevkiyatı dün yapılmıştı. Sevkiyat ikinci gününde de devam ediyor. Sistemin parçalarını taşıyan İlyushin modeli kargo uçağı biraz önce Mürted Hava Üssü'ne indi.

"DÖRDÜNCÜ UÇAK İNDİ"

Milli Savunma Bakanlığından S-400 sevkiyatına ilişkin yapılan açıklamada, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam etmektedir. Bu kapsamda dördüncü uçak Mürted Hava Meydanı'na indi" denildi.

Dün sistemin parçalarını taşıyan üç uçak Mürted Hava Üssü'ne inmişti.