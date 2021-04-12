Son Dakika: Rusya'dan Türkiye'ye uçuşları azaltma kararı

Son dakika: Rusya, artan koronavirüs vaka sayıları nedeniyle Türkiye'ye uçuşları sınırlama kararı aldı. Sınırlama, 15 Nisan'da başlayıp 1 Haziran'a kadar sürecek. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatiana Golikova'nın açıklamasına göre; aralarında haftada iki defa yapılan İstanbul uçuşları da dahil olmak üzere bazı uçuşlar ise devam edecek.