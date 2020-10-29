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Son dakika! Rus rublesi düşüşe geçti

29.10.2020 12:45 | Son Güncelleme: 29.10.2020 12:48
Son dakika! Rus rublesi düşüşe geçti

Son dakika ekonomi haberi: Rus rublesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki hızlı artış ve petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü baskı nedeniyle yabancı para birimleri karşısında değer kaybediyor.

Rus rublesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki hızlı artış ve petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü baskı nedeniyle yabancı para birimleri karşısında değer kaybediyor.

Rusya'da Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana son 24 saatte 17 bin 717 vakayla "en yüksek günlük rakam" görülürken, Rus rublesi de dolar karşısında yüzde 1,1, avro karşısında ise yüzde 1,3 geriledi. Böylece dolar/ruble 79,4 seviyesine yükselirken, avro/ruble ise 93,2 seviyesine çıktı.

Moskova Borsası (MICEX) günün ilk yarısında yüzde 0,4 değer kazanarak 2721 puana çıkarken, Rus RTS endeksi ise yüzde 0,3 azalarak 1075 puana kadar geriledi.

Analistler, petrol piyasalarındaki gelişmelerin yanı sıra, Kovid-19 salgınında vaka sayılarının hızla artması ve bu durumun Rus ekonomisinde ve piyasalarda baskı yarattığını belirtiyorlar.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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