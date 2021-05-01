Futbol: TFF 1. Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig
Anadolu Ajansı / Tarık Köse - Haberler | Spor

Stat: Bandırma 17 EylülHakemeler: Emre Malok, Mehmet Kapluhan, Ögün KamacıRoyal Hastanesi Bandırmaspor: Ali Serçek, Fırat Arıkan (Dk. 81 Hakan Bilgiç), Feyyaz Belen (Dk. 72 Abdurrahim Dursun), Erkan Taşkıran, İshak Çakmak, Selçuk Alibaz, Mehmet Yiğit, Del Valle (Dk.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemeler: Emre Malok, Mehmet Kapluhan, Ögün Kamacı

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Ali Serçek, Fırat Arıkan (Dk. 81 Hakan Bilgiç), Feyyaz Belen (Dk. 72 Abdurrahim Dursun), Erkan Taşkıran, İshak Çakmak, Selçuk Alibaz, Mehmet Yiğit, Del Valle (Dk. 68 Vital), Orhan Ovacıklı, Aygün Özışıkyıldız (Dk. 68 Serna), Rahmi Anıl Başaran (Dk. 68 Mert Ali Atakulu)

Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Donkor, Muhammet Ömer Çakı (Dk. 58 Harun Kaya), Atalay Babacan (Dk. 58 Berkant Fırat), Ahmethan Köse, Celil Yüksel, Evren Korkmaz, Agoha (Dk. 58 Kingsley), Uğurcan Yazgılı (Dk. 89 Fıratcan Üzüm), Hıfsullah İsmail Erdoğan, Serdar Özkan (Dk. 80 Seth),

Goller: Dk.15 Selçuk Alibaz, Dk. 75 Erkan Taşkıran, Dk. 83 Orhan Ovacıklı (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 65. Serdar Özkan, Dk. 67 Ahmethan Köse (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Orhan Ovacıklı, Aygün Özışıkyıldız (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

TFF 1. Lig 33. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, sahasında Adanaspor'u 3-2 mağlup etti.

Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tarık Köse

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Derya Yanık Adnan Menderes Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hakan Altun Ebru Gündeş Serdar Ortaç
Spor Gökhan Töre Rıza Kayaalp Gökhan Gönül Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Futbol: TFF 1. Lig - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 18:40:45. #1.14#

title