Son Dakika: Rıdvan Dilmen, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla futbol yorumculuğunu bıraktı
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Son Dakika: Rıdvan Dilmen, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla futbol yorumculuğunu bıraktı

05.03.2021 15:55 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:13

Son dakika: Uzun yıllardır NTV'deki "Yüzde Yüz Futbol" programında yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yorumculuğu bıraktığını duyurdu.

Uzun yıllardır NTV'deki "Yüzde Yüz Futbol" programında Süper Lig maçlarını yorumlayan Rıdvan Dilmen, yorumculuğu bıraktığını açıkladı.

Rıdvan Dilmen, kendisine iftira atıldığını belirterek, futbol dünyasından uzaklaşmaya karar verdiğini duyurdu.

Öte yandan Rıdvan Dilmen, kendisine yönelik suçlamalara belgelerle cevap vereceğini belirtti.

Rıdvan Dilmen'in yaptığı açıklama şu şekilde;

43 yıl önce lisanslı bir futbolcu olarak girdiğim Türk futbol ailesine, onurumla, şerefimle, namusumla hizmet ettiğim milli futbolcu - teknik direktör - futbol yorumcusu olarak yürüttüğüm süreci bugün itibariyle sonlandırıyorum. Vicdanen çok rahatım. Hiçbir şahıs, camia ve kurumla ilgili asla saygısızlığım olmadı. Ancak son dönemde organize bir şekilde hedef gösterilerek bana ve aileme yaşatılan üzüntüyü, iftiraları başkaları gibi kabul etmem mümkün değildir! Şimdiye kadar olduğu gibi; rahmetli babamın ve annemin bana bıraktığı en anlamlı miras olan DİLMEN soyadını Rabbim izin verdiği sürece onurumla taşımaya devam edeceğim.

Son Dakika: Rıdvan Dilmen, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla futbol yorumculuğunu bıraktı

"TETİKÇİ VE AZMETTİRİCİLERİ TEK TEK İFŞA EDECEĞİM"

Doğuş Gurubu Sayın Başkanı Ferit Şahenk Bey'e ve NTV ailesine teşekkür ederim. Tüm izleyicilerimize minnettarım.

Yakın bir zamanda, bana ve aileme yapılan iftira dolu bu kampanyanın aktörlerini, asıl amaçlarının halkı kim ve nefretle kutuplaştırmak olduğunu, tetikçilerini ve azmettiricilerini bilgi ve belgelerle tek tek ifşa edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın.

Son Dakika: Rıdvan Dilmen, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla futbol yorumculuğunu bıraktı
Haber Yorumları (13)
MİSAFİR: Bakalım çok daha fazla para kazanacağı nereyi vaad etmişler, yakında anlarız.
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ZEBERCET: Mehmet Demirkol ne güzel söylemişti alt tarafı iki sezon oynadın diye , yorumcudan çok taraftar gibiydi zaten. . .
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MUHTAR: nihayet, artık yeter kardeşim türkiyede futbol konuşacak adammı kalmadı. ömrüm bu adamı izlemekle geçti ya. Git artık arkadaş ya gençlerin önünü açın
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