Son Dakika | Polonya'da son 24 saatte 16 bin 300 yeni koronavirüs vakası
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Son Dakika | Polonya'da son 24 saatte 16 bin 300 yeni koronavirüs vakası

27.10.2020 12:56 | Son Güncelleme: 27.10.2020 13:01
Son Dakika | Polonya'da son 24 saatte 16 bin 300 yeni koronavirüs vakası

Son dakika haber: Polonya'da son 24 saatte 16 bin 300 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Polonya'da son 24 saatte 16 bin 300 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 280 bin 229'a ulaştı.

Polonya'da son 24 saatte 16 bin 300 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 280 bin 229'a yükseldi. Ülkede 132 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 4 bin 615'e ulaştığı açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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