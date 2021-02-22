Son Dakika: MİT'ten sınır dışı operasyon! PKK'nın finans faaliyetlerini yürüten 3 terörist öldürüldü

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Son dakika: Sınır dışı operasyonlar hız kesmeden devam ederken, MİT tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Irak'ın Metina bölgesinde PKK'nın istihbarat faaliyetini yürüten 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) PKK'lı teröristlerin üzerine kabus gibi çökmeye devam ediyor. 13 vatandaşımızın Gara'da şehit edilmesinin ardından bölgedeki operasyonlar giderek hız kazandı.

GİZLİ TOPLANTI YAPACAKLARDI

MİT'in yürüttüğü çalışmalar neticesinde Irak'ın Metina bölgesinde yerleri tespit edilen PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten 3 örgüt mensubu için operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 3 hain de etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre; MİT, PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten örgüt mensuplarını gizli toplantı yapacaklarını tespit ederek yakın takibe aldı.