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Son Dakika: PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi

Son dakika: PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi. Ayrıca, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 45 gün, Başkanvekili Semih Özsoy ise 60 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

18.06.2020 18:55 | Son Güncelleme: 18.06.2020 19:10

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, ceza yağdırdı. Çaykur Rizespor maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı Adem Büyük 3 maç, Kayserispor karşısında takımını 10 kişi bırakan Fenerbahçeli Ozan Tufan'a ise 2 maç men cezası verildi.

Öte yandan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 45 gün, Başkanvekili Semih Özsoy ise 60 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada;

GALATASARAY A.Ş.'nin, 14.06.2020 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, resmi internet sitesinden sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu OZAN TUFAN'ın, 12.06.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-HES KABLO KAYSERİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. İdarecisi SEMİH ÖZSOY'un, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi
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