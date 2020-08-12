Son dakika! Pençe-Kaplan Operasyonu'nda yaralanan güvenlik korucusu hastanede şehit oldu Son dakika haberi: Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yürütülen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda yaralanan güvenlik korucusu tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yürütülen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda yaralanan güvenlik korucusu tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, 5 Ağustos'ta Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan korucu Mehmet Ali Taş, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Taş'ın cenazesinin Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Topraklı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA