Son dakika... OYAK Yatırım ile Albaraka Türk'ten sermaye piyasalarına katkı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye katılım bankacılığının ve sermaye piyasalarının öncü kuruluşlarından Albaraka Türk ile OYAK Yatırım, Türkiye'nin finansal ekosistemine katkı sağlayacak önemli iş birliğine imza attı.

Türkiye katılım bankacılığının ve sermaye piyasalarının öncü kuruluşlarından Albaraka Türk ile OYAK Yatırım, Türkiye'nin finansal ekosistemine katkı sağlayacak önemli iş birliğine imza attı.

Katılım bankası olan Albaraka Türk ile OYAK Yatırım iş birliğine imza attı. Türkiye'nin finansal ekosistemine katkı sağlayacak iş birliği ile Albaraka Türk müşterileri, OYAK Yatırım ile sermaye piyasalarına hızlı ve kolay erişim fırsatını yakalayacak. Ayrıca, şirket ile banka arasında katılım bankacılığı prensiplerine uygun yeni ve alternatif ürünler geliştirme konusunda da sinerji sağlanacak.

Verilen bilgiye göre, katılım bankacılığı ve sermaye piyasalarındaki uzmanlığın bir araya geldiği iş birliği kapsamında söz konusu bankanın müşterileri, OYAK Yatırım hesabı açmak, katılım bankacılığına uygun hisse senedi alım-satımı yapmak, halka arzlara katılmak gibi tüm işlemlerini şubeye gitmeden dijital ortamda yapabilecek.

Müşterilerinin sermaye piyasalarına erişimi konusunda önemli bir adım attıklarını aktaran Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, "Bankamız vizyonu doğrultusunda yenilikçi ve katılım bankacılığı ilkeleriyle uyumlu ürünler geliştirmek, müşteri tabanımızı yaygınlaştırmak ve ülkemiz ekonomisi için değer üretmek en temel amacımız. Söz konusu şirket ile gerçekleştirdiğimiz bu yeni iş birliği ile de bu hedefimize bir adım daha yaklaşmış olduk. Müşterilerimizin sermaye piyasalarına erişimini kolaylaştırmak için kendi bünyemizde her türlü adımı atarken, buna yönelik iş birliklerini de geliştirmeye devam ediyoruz. Bu anlamda söz konusu şirketle hayata geçirdiğimiz bu iş birliğimiz ile birlikte müşterilerimizin bu konudaki taleplerini karşılama noktasında büyük bir katkısı olacağını düşünüyoruz. Bu iş birliğimizin her iki tarafa ve müşterilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

OYAK Yatırım Genel Müdürü Erkan Ünal da gerçekleştirilen iş birliği ile söz konusu bankanın müşterilerinin sermaye piyasasındaki ürünlere ulaşımını kolaylaştırarak hem sermaye piyasalarının gelişimine hem de yatırımcıların birikimlerine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Ünal "Şirket olarak müşteri odaklı çalışmalarımızın temelini, yenilikçi hizmet anlayışımız oluşturuyor. Bu kapsamda da yatırımcıların yenilikçi ürünlerle portföylerini çeşitlendirmelerini sağlıyoruz. Söz konusu bankanın müşterileri, internet şube üzerinden teknolojik altyapımız sayesinde kolaylıkla hesap açarak tüm yatırım işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecekler. Önümüzdeki dönemde deaktif ürün ve pazarlama stratejilerimiz kapsamında katılım bankacılığıyla uyumlu yeni yatırım ürünleri oluşturulmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı