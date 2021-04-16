Son dakika: Otomobille kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika: Otomobille kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika: Otomobille kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Van'ın İpekyolu ilçesinde otomobille kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde otomobille kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Özalp karayolu üzerindeki Erçek Gölü yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 65 NA 393 plakalı Hyundai marka otomobille 48 M 2615 plakalı Isuzu marka kamyonet, bilinmeyen bir sebepten dolayı kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan kamyonet sürücüsü ise sıkıştığı yerden AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansa teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN

Son dakika: Otomobille kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika: Otomobille kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika: Otomobille kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika: Otomobille kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika: Otomobille kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika: Otomobille kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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