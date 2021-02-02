Son Dakika: İhracatta ocak ayı rekoru! Yüzde 2,5 artışla, 15 milyar 48 milyon dolar oldu
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Son Dakika: İhracatta ocak ayı rekoru! Yüzde 2,5 artışla, 15 milyar 48 milyon dolar oldu

02.02.2021 11:32 | Son Güncelleme: 02.02.2021 12:18

Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ocakta ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artışla 15 milyar 48 milyon dolar oldu. Bu tüm zamanların en yüksek ocak ihracatı" dedi. Ocak ayı dış ticaret açığı ise geçen yılı aynı dönemine göre yüzde 32'lik bir azalışla 3 milyar 75 milyon dolar oldu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı açıklamada, ocak ayında ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artış yaşadığını belirterek, ihracatın 15 milyar 48 milyon dolar olduğunu aktardı. Pekcan, "Bu tüm zamanların en yüksek ocak ihracatı" ifadelerini kullandı.

Pekcan açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Ocak ayında ithalatımız, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 5,6 azalışla 18 milyar 123 milyon dolar oldu. Ocak ayı dış ticaret açığı 3 milyar 75 milyon dolar oldu. Bu, geçen sene ocak ayına göre yüzde 32'lik bir azalışa karşılık geldi.

"ÖNEMLİ VE BAŞARILI BİR PERFORMANS"

Ocak ayı ihracat değerini, küresel ekonomide devam eden belirsizlik ortamı, ikinci dalga nedeniyle ticaret ortaklarımızda devreye konulan kısıtlamalar, teslimat sürelerindeki gecikmeler, lojistik maliyetlerdeki artışlar gibi gözlenen arz kısıtlarına rağmen önemli ve başarılı bir performans olarak görmekteyiz.

İhracatın ithalatı karşılama oranı ocakta geçen yılın aynı ayına göre 6,5 puan artışla yüzde 83, altın hariç ise yüzde 87 oldu"

ARALIK AYINDA DA REKOR KIRILMIŞTI

İhracat, Aralık 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,97 artarak, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat değeri olan 17 milyar 844 milyon dolara ulaşmıştı.

Son Dakika: İhracatta ocak ayı rekoru! Yüzde 2,5 artışla, 15 milyar 48 milyon dolar oldu
Haber Yorumları (13)
AKÇAYLI: İnanan varmi
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MUSTAFA: ne buyumesı la ne buyumesı Allahtan korkun be Allahtan korkun. dolar hala 8 lira civarı buyumeden halk ne kadar kazanmış halkın cebıne ne girmiş
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FERİT: YALANLA BÜYÜNMEZ.
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