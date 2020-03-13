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Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi

Son dakika: Nisan ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.

13.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:46
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, korona virüs ile ilgili alınan tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanlık merkez binasında gerçekleşen açıklamada Bakan Kasapoğlu, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında ertelenen etkinlikleri açıklarken, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun da ertelendiğini söyledi.

"İLERİ BİR TARİHE ERTELEDİK"

Salgına yönelik tedbirler kapsamında bazı organizasyonların ertelendiğini dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Uluslararası düzeyde ilgiyle takip edilen ve branşın en önemli organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu da ileri bir tarihe ertelendi. Federasyonlarımızın katılacağı ulusal ve uluslararası bütün seminerleri, toplantıları, eğitimleri ve kongreleri de iptal etmek durumunda kaldık. Bakanlık projelerimiz içerisinde yer alan ANALİG, Yüzme Bilmeyen Kalmasın, Okul Sporları ve Yetenek Taramalarımız da salgına yönelik tedbirler kapsamında durdurulan faaliyetlerimiz arasındadır. Bireysel sporlarda 81 ilde düzenlenen il birinciliklerini de erteledik" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi

Haberin Videosu:

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi

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