Son dakika: Üst üste gelen zamların ardından bu kez indirim! Motorinin fiyatı 44 kuruş düştü

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, motorine 44 kuruş indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat değişikliği pompaya yansıyacak.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından İstanbul'da 9,78'den satılan motorinin litresi 9,34'e düşecek. Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 9,87'den 9,43'e düşecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

25 KASIM'DA 1 LİRADAN FAZLA ZAM GELMİŞTİ

Son dönemde dolar kurundaki artıştan dolayı akaryakıtta üst üste fiyat artışı yaşanmıştı. 25 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere; LPG'ye 65 kuruş, motorine 1 lira 6 kuruş, benzine ise 1 lira 2 kuruş zam gelmişti.

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