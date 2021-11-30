Son dakika: Üst üste gelen zamların ardından bu kez indirim! Motorinin fiyatı 44 kuruş düştü
Son dakika: Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 44 kuruş indirim geldi. Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi İstanbul'da 9,34'ten, Ankara ve İzmir'de ise 9,43'ten satılacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, motorine 44 kuruş indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat değişikliği pompaya yansıyacak.
Zammın ardından İstanbul'da 9,78'den satılan motorinin litresi 9,34'e düşecek. Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 9,87'den 9,43'e düşecek.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Son dönemde dolar kurundaki artıştan dolayı akaryakıtta üst üste fiyat artışı yaşanmıştı. 25 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere; LPG'ye 65 kuruş, motorine 1 lira 6 kuruş, benzine ise 1 lira 2 kuruş zam gelmişti.
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