Son Dakika: Motorine 52 kuruş zam geldi! İşte il il yeni fiyatlar - Haberler
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Son Dakika: Motorine 52 kuruş zam geldi! İşte il il yeni fiyatlar

Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - Haberler | Güncel

Son dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 52 kuruş zam geldi. Son zamlarla birlikte motorinin litresi Ankara'da 13,82 liradan 14,34 liraya çıktı. İstanbul'da 13,75 liradan satılan motorin 14,27 liradan satılmaya başlanacak. İzmir'de ise motorin fiyatı 13,82 liradan 14,34 liraya yükseldi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte akaryakıt fiyatlarına da bugün zam gelmesi bekleniyordu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) söz konusu zamla ilgili bilgilendirmeyi yaptı.

Buna göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 52 kuruşluk pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış yapıldı.

Ankara'da ortalama 13,82 liradan satılan motorinin litre fiyatı 14,34 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 13,75 liradan 14,27 liraya, İzmir'de ise 13,82 liradan 14,34 liraya çıktı.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Akaryakıt, Motorin, Güncel, Haber

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