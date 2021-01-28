Son Dakika! Mısırlı forvet Mostafa Mohamed Galatasaray'da
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Son Dakika! Mısırlı forvet Mostafa Mohamed Galatasaray'da

28.01.2021 23:28 | Son Güncelleme: 29.01.2021 00:21

Son dakika! Mısır'ın Zamalek kulübü 23 yaşındaki Mısırlı forvetin kiralık transferi konusunda Galatasaray ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Galatasaray'ın 1.5 yıllık kiralama bedeli olarak 2 milyon dolar ödeyeceği belirtildi. Öte yandan sarı kırmızılı ekip 31 Aralık 2021 yılına kadar 4 milyon dolar ödeyerek futbolcunun bonservisini alabilecek.

Transferde hareketli günler yaşayan Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in ismini duyurduğu Mostafa Mohamed'in transferinde mutlu sona ulaştı.

1.5 YIL İÇİN 2 MİLYON DOLAR ÖDENECEK

Zamalek'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Galatasaray'ın 1.5 yıllık kiralama bedeli olarak 2 milyon dolar ödeyeceği belirtildi.

SATIN ALMA OPSİYONU 4 MİLYON DOLAR

Galatasaray 31 Aralık 2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu da elinde bulunduracak.

Son Dakika! Mısırlı forvet Mostafa Mohamed Galatasaray'da
Mostafa Mohamed

GALATASARAY'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın kulübümüze satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Zamalek Sports Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

MOSTAFA MOHAMED'İN EŞİNDEN PAYLAŞIM: SONUNDA

Öte yandan Mostafa Mohamed'in eşi Hayah Salama Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Salama Mohamed'in Galatasaray formalı görseline yer vererek, "Sonunda" ifadesini kullandı.

Son Dakika! Mısırlı forvet Mostafa Mohamed Galatasaray'da

MOSTAFA MOHAMED SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

Mısırlı golcü önünde evrakların bulunduğu bir fotoğrafı hem Twitter hem de Instagram hesabından paylaştı. Mohamed, paylaşımlarında Türk bayrağına yer verdi.

Son Dakika! Mısırlı forvet Mostafa Mohamed Galatasaray'da

MOSTAFA MOHAMED KİMDİR?

Mısırlı genç futbolcu Mustafa Mohamed, 28 Kasım 1997 tarihinde Kahire'de doğdu. Futbol kariyerine 13 yaşındayken Dina Farms takımıyla başladı. Ardından Wadi Digle takımında oynadı. Genç futbolcu 2015 yılında henüz 18 yaşına yeni girmişken Mısır'ın iki büyük kulübünden birisi olan Zamalek'in gençleri arasına girdi.

Genç futbolcu Mohamed, Zamalek kulübünde 5 maçta oynadı. 2016-2017 sezonunda Ed-Dahiliye (İçişleri Bakanlığı) takımında forma giydiği 17 maçta 4 gol kaydederken, bir sonraki sezonda ise Tanta FC takımında oynadığı 23 maçta 6 gol attı.

Ayak çapraz bağlarındaki sorundan dolayı kariyerine bir müddet ara veren futbolcu, 2018-2019 sezonunda El-Ceyş (Ordu) takımında transfer oldu. Sahaya çıktığı 29 maçta 12 gol atarak tekrar Zamalek'in dikkatini çekmeyi başardı ve eski kulübüne geri döndü.

Son Dakika! Mısırlı forvet Mostafa Mohamed Galatasaray'da
Son Dakika! Mısırlı forvet Mostafa Mohamed Galatasaray'da
Haber Yorumları (1)
CİMBOM: keşke yousef obamayı alsaydı
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