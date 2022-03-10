Son Dakika:12 hakeme düdük astırılması sonrası ilk atama! Galatasaray-Beşiktaş derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek
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Son dakika: MHK, 12 hakemi liste dışı bırakmasının ardından ilk atamaları yaptı. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
12 hakeme sezon sonuna kadar düdük astıran MHK, bu kararının ardından ilk atamalarını yaptı. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.
DERBİ ATİLLA KARAOĞLAN'IN
Galatasaray - Beşiktaş derbisini hakemi Atilla Karaoğlan oldu. Geçen haftaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçında İrfan Can Kahveci'ye gösterdiği kırmızı kart tartışma konusu olan Zorbay Küçük ise bu hafta Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesine atandı.
İşte 29. haftada görev yapacak hakemler:
- Hatayspor-Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu
- Altay-Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar
- Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
- Trabzonspor-Göztepe: Ali Şansalan
- Kayserispor-Konyaspor: Yasin Kol
- Başakşehir-Antalyaspor: Zorbay Küçük
- Adana Demirspor-Sivasspor: Çağdaş Altay
- Alanyaspor- Fenerbahçe : Volkan Bayarslan
- Giresunspor-Gaziantep FK: Kadir Sağlam
- Galatasaray-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan
Süper Lig maçları şifresiz verilse izler misiniz? #SüperLig | #TFF | #futbol— Haberler (@Haberler) March 9, 2022