Son Dakika:12 hakeme düdük astırılması sonrası ilk atama! Galatasaray-Beşiktaş derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek

12 hakeme sezon sonuna kadar düdük astıran MHK, bu kararının ardından ilk atamalarını yaptı. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

DERBİ ATİLLA KARAOĞLAN'IN

Galatasaray - Beşiktaş derbisini hakemi Atilla Karaoğlan oldu. Geçen haftaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçında İrfan Can Kahveci'ye gösterdiği kırmızı kart tartışma konusu olan Zorbay Küçük ise bu hafta Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesine atandı.

İşte 29. haftada görev yapacak hakemler: