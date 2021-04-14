Son dakika! MERSİN İŞ YERİ ÖNÜNDEKİ HALININ ÇALINMASI GÜVENLİK KAMERASINDA
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Son dakika! MERSİN İŞ YERİ ÖNÜNDEKİ HALININ ÇALINMASI GÜVENLİK KAMERASINDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: MERSİN'de bir kuaför dükkanının önündeki halının çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.

MERSİN'de bir kuaför dükkanının önündeki halının çalınması güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelinin sakin tavırları, görenleri şaşırttı.

Merkez Yenişehir ilçesi Barbaros mahallesi Nevit Kodallı Caddesi üzerinde Emine Çelik'e ait kuaför iş yerinin önündeki halı, gece saatlerinde çalındı. Sabah işyerini açan Çelik, kapısının önündeki halıyı göremeyince kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde 02.00 sıralarında işyerinin önüne gelen şüpheli, önce etrafı gözetliyor. Etrafta kimsenin olmadığını gören şüpheli, gecenin karanlığından da faydalanarak iş yeri önünde duran halıyı sararak götürüyor.

Son dakika! MERSİN İŞ YERİ ÖNÜNDEKİ HALININ ÇALINMASI GÜVENLİK KAMERASINDA
Son dakika! MERSİN İŞ YERİ ÖNÜNDEKİ HALININ ÇALINMASI GÜVENLİK KAMERASINDA
Son dakika! MERSİN İŞ YERİ ÖNÜNDEKİ HALININ ÇALINMASI GÜVENLİK KAMERASINDA
Son dakika! MERSİN İŞ YERİ ÖNÜNDEKİ HALININ ÇALINMASI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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