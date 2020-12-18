Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti, dolar tahminini ise düşürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti, dolar tahminini ise düşürdü

18.12.2020 14:29 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:47

Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12,47'den yüzde 14,18'e yükseltirken, yıl sonu dolar tahminini ise 7,89'dan 7,77'ye düşürdü.

Merkez Bankası, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 63 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2020 yılı Aralık ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı. Buna göre yıl sonu dolar tahmini 7,77 TL, yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 14,18 oldu.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,47 iken bu anket döneminde yüzde 14,18'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10,77'den yüzde 10,84'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 9,20'den yüzde 9,24'e çıktı.

DOLAR BEKLENTİLERİ

Cari yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 7,89 TL iken, bu anket döneminde 7,77 TL'ye geriledi. 12 ay sonrası dolar beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8,41 TL iken bu anket döneminde 8,37 TL'ye düşürüldü.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ

GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde -0,6 iken bu anket döneminde yüzde 0,5 oldu. 2021 büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak revize edildi.

Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti, dolar tahminini ise düşürdü
Haber Yorumları (10)
ADIĞE: emir öyle ne yapabilirler ki.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
AA: yılsonuna 13 gün kala dolar ve enflesyon tahmini, ÇOK KOMİK. . . . . . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MALİK: Yarın güneş doğacak mı? evet doğacak gibi olmuş çok saçma bir tahmin ve açıklama
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Alişan Sinan Akçıl Acun Ilıcalı Ayşegül Yıldız
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı Kylian Mbappe
Tüm Haberler Türk Adana Karar Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti, dolar tahminini ise düşürdü | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 15:02:47. #1.14#
title