Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti

Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini %11,46'dan %11,76'ya, dolar tahminini ise 7,60'dan 7,90'a yükseltti.

Merkez Bankası, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 62 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2020 yılı Ekim ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı. Buna göre, yıl sonu enflasyon beklentisi %11,76'ya, dolar beklentisi ise 7,90'a yükseltildi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,46 iken, bu anket döneminde yüzde 11,76 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10,15'ten yüzde 10,53'e yükseltildi.

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