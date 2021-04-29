Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12,2'ye yükseltti

Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 2,8 puan artırdı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yıl sonu enflasyonunun yüzde 9,4'ten yüzde 12,2'ye çıkarıldığını açıkladı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2021 yılının ikinci enflasyon raporunun sunumunu gerçekleştirdi. Merkez Bankası, ocak ayındaki yılın ilk enflasyon raporunda yüzde 9,4 olarak açıkladığı enflasyon tahminini yüzde 12,2 olarak revize etti. Yüzde 7 olan 2022 sonu enflasyon tahmini ise yüzde 7,5'e yükseltti.

2021 yıl sonu enflasyon tahminini 2.8 puanlık güncellemeyle yüzde 12,2'ye yükselttiklerini açıklayan Kavcıoğlu, "Bir önceki rapor dönemine göre TL cinsinden ithalat fiyatlarına bağlı güncelleme 1.8 puan, gıdadaki yüksek seyir 0,4 puan yukarı itti. Yönetilen yönlendirilen fiyatlar büyük ölçüde haberleşme hizmetleri ÖİV artışı ve tütündeki vergi ayarlaması yansımalarıyla enflasyon tahmini 0,1 puan yukarı çekti. Ayrıca toplam talep koşullarının öngörülenden güçlü seyri çıktı açığında yapılan güncelleme yıl sonu tahminine 0.4 puan artırıcı yönde katkıda bulundu. Enflasyon ana eğliminde gözlenen artış 2021 yıl sonu tahminin 0.1 puan yükseltti" ifadelerini kullandı.

2022 TAHMİNİ YÜZDE 0,5 PUAN ARTTI

2022 tahminlerinde yapılan yüzde 0,5 puanlık revizeye de değinen Kavcıoğlu, "Yüzde 7'den yüzde 7,5'e yükselttik. Geçmişe endeksleme ve ana eğilime bağlı olarak 0.3 puan yukarı çekti. Ayrıca TL cinsi ithalat fiyatları tahmini 0.3 puan yukarı çekerken gıdadaki güncelleme 0.1 puan yükseltti. Buna karşılık çıktı açığındaki güncelleme tahmini 0.2 puan azaltıcı yönde katkıda bulundu" açıklamalarında bulundu.

Çevrimiçi yapılan sunumda TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun öne çıkan ifadeleri şöyle:

"Salgının seyrine bağlı olarak Avrupa ekonomisi yavaşlayabilir. Salgına bağlı olarak sert daralan küresel ekonomi toparlanmaya devam etmektedir. Para politikasında ihtiyatlı duruşun önemi arttı. Yurtiçi talep güçlü bir ivme sergiledi. Salgının gidişatı ve aşılamaya bağlı olarak iktisadi faaliyet üstünde her iki yönde risk bulunuyor.

"TURİZMİN HIZ KAZANMASIYLA İSTİHDAM ARTIŞI BEKLENİYOR"

Türkiye'nin dış talebini resmeden küresel büyümeye dair ocak enflasyon raporu döneminde çizilen olumlu görünüm korunmaktadır. İstihdam artışı büyümenin gerisinde kaldı. İşsizlik oranları yüksek seyrini sürdürdü. Yılın ikinci yarısında salgına bağlı olumsuzlukların hafiflemesi ve turizmin hız kazanmasıyla istihdam artışı bekleniyor.

"TÜFE YÜKSELİŞİNDE TEMEL MAL VE ENERJİ GRUPLARI ÖNE ÇIKIYOR"

Cari denge, ikinci çeyrekten itibaren iyileşmeye başlayacak. İkinci yarıda aşılamanın etkisiyle vaka sayılarının azaldığı görünüm turizm faaliyetlerini ve dış dengeyi destekleyecek. İhracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 80-90 bandında istikrar kazanmış olması, sağlıklı bir dış denge ve makrofinansal istikrar açısından kritik önem arz etmektedir.

Son dönemde ticari kredilerde ılımlı bir seyir gözlenirken, finansal koşullardaki sıkılaşmaya rağmen bireysel kredi büyümesinde yükseliş eğilimi sürmektedir. Enflasyon görünümü üzerinde etkili olan talep ve maliyet yönlü unsurlar para politikasında ilave sıkılaştırma gerektirmektedir. Enflasyon eğilimi nisan ayında iyileşmeye devam etse de yüksek düzeyde seyredecek. TÜFE yükselişinde temel mal ve enerji grupları öne çıkıyor.

"ENFLASYONUN 2023 SONUNDA YÜZDE 5 SEVİYESİNE GERİLEMESİNİ BEKLİYORUZ"

TCMB 2021 ham petrol ortalama tahmini 54,4 dolardan 64,4 dolara çıktı. Yıl sonu enflasyon tahmini yükseldi. 2021 TÜFE tahmini yüzde 9,4'ten yüzde 12,2'ye revize edildi.Enflasyonun 2022 sonunda yüzde 7,5'a ve 2023 sonunda orta vadeli hedef olan yüzde 5 seviyesine gerileyerek istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. Önümüzdeki dönemde fiyat istikrarı amacı doğrultusunda elimizdeki tüm araçları kullanmaya devam edeceğiz."