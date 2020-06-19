Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar tahminini 6,99 TL'ye düşürürken, yıl sonu enflasyon tahminini ise yüzde 9,54'e yükseltti.

Merkez Bankası, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 64 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2020 yılı Haziran ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı. Buna göre yıl sonu dolar tahminini 6,99 TL, yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 9,54 oldu.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,38 iken bu anket döneminde yüzde 9,54'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 9,20'den yüzde 9,03'e gerilerken 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 8,30'dan yüzde 8,38'e çıktı.

DOLAR BEKLENTİLERİ

Cari yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 7,02 TL iken, bu anket döneminde 6,99 TL'ye geriledi. 12 ay sonrası dolar beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek 7,22 TL'de sabit kaldı.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ DEĞİŞMEDİ

Merkez Bankası, GSYH 2020 ve 2021 yılı büyüme beklentilerinde bir önceki ankete göre bir değişikli yapmadı. Buna göre 2020 yılı büyüme beklentisi yüzde -1,3'te, 2021 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 4,6'ta sabit kaldı.