Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini düşürdü, enflasyon tahminini yükseltti - Haberler Ekonomi
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Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini düşürdü, enflasyon tahminini yükseltti

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini 8,94'ten 8,92'ye düşürdü, enflasyon tahminini ise yüzde 16,30'dan yüzde 16,74'e yükseltti.

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 56 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2021 yılı Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı. Buna göre yıl sonu dolar tahmini 8,92 TL, yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 16,74 oldu.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16,30 iken bu anket döneminde yüzde 16,74'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 12,48'den yüzde 12,94'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 10,52'den yüzde 10,71'e çıktı.

DOLAR BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 8,94 TL iken, bu anket döneminde 8,92 TL'ye geriledi. 12 ay sonrası dolar beklentisi ise bir önceki anket döneminde 9,37 TL iken bu anket döneminde 9,56 TL'ye çıktı.

BÜYÜME BEKLENTİSİ

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 6 iken bu anket döneminde yüzde 8,2 oldu. 2022 büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4 iken, bu anket döneminde yüzde 4,2 olarak revize edildi.

FAİZ BEKLENTİSİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi ve TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 19 olarak gerçekleşti.

Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini düşürdü, enflasyon tahminini yükseltti
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Yorumlar (1)
Doğukan :Freni patlamış kamyon misali
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