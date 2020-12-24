Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar 8 kuruş birden düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar 8 kuruş birden düştü

24.12.2020 14:13 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:24

Son dakika: Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 17'ye yükseltmesinin ardından dolar 8 kuruş birden düştü. Karar öncesi 7,65 seviyesinde bulunan kur, kararla birlikte 7,57'ye kadar geriledi. Kur şu sıralar 7,59'dan alıcı buluyor.

Merkez Bankası'nın politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltmesinin ardından dolar sert düştü. Karar öncesi 7,65'ten işlem gören kur, kararın açıklanmasıyla birlikte 7,57'ye geriledi. Daha sonra kısmi bir yükseliş gösteren kur, saat 14.20 itibarıyla 7,59'dan işlem görüyor.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar 8 kuruş birden düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Numan Kurtulmuş Meral Danış Beştaş Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Burak Özçivit Aslı Tandoğan İbrahim Büyükak
Spor Vitor Hugo Burak Yılmaz Hüseyin Göçek Malcolm Thomas Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Türk Hakem Ankara İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar 8 kuruş birden düştü | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 14:24:41. #1.14#
title