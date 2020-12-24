Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar 8 kuruş birden düştü
24.12.2020 14:13 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:24
Son dakika: Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 17'ye yükseltmesinin ardından dolar 8 kuruş birden düştü. Karar öncesi 7,65 seviyesinde bulunan kur, kararla birlikte 7,57'ye kadar geriledi. Kur şu sıralar 7,59'dan alıcı buluyor.
Merkez Bankası'nın politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltmesinin ardından dolar sert düştü. Karar öncesi 7,65'ten işlem gören kur, kararın açıklanmasıyla birlikte 7,57'ye geriledi. Daha sonra kısmi bir yükseliş gösteren kur, saat 14.20 itibarıyla 7,59'dan işlem görüyor.
Ayrıntılar geliyor...