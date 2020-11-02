Son Dakika! Merkez Bankası'ndan yeni sıkılaştırma hamlesi: Bankaların borç alabilme limitleri sıfırlandı
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Son Dakika! Merkez Bankası'ndan yeni sıkılaştırma hamlesi: Bankaların borç alabilme limitleri sıfırlandı

02.11.2020 09:10 | Son Güncelleme: 02.11.2020 09:24

TCMB, likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde bugünden itibaren geçerli olmak üzere Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerini sıfırladı.

Merkez Bankası, likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, bugünden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerini sıfırladı.

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 3 Kasım 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL) sıfırlanmış, Açık Piyasa İşlemleri kapsamında Türk lirası cinsi kira sertifikaları karşılığında kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo işlemleri durdurulmuştur. Fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda para politikası ve likidite yönetimi çerçevesinde gerekli tüm araçlar kararlı bir şekilde kullanılmaya devam edilecektir"

Son Dakika! Merkez Bankası'ndan yeni sıkılaştırma hamlesi: Bankaların borç alabilme limitleri sıfırlandı
Haber Yorumları (1)
VELİ: bankalar kredi vermiyor esnaf kobi nasıl işi sürdürecek. . . .
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