Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kurundaki aşırı oynaklık sonrası piyasaya müdahale

Yükselişini sürdüren Dolar, dün akşam 14 TL'yi aşarak rekor kırmıştı. Dolar, bugün de 14 TL sınırlarında hareket ederken Merkez Bankası'ndan piyasaya müdahale geldi.

DOĞRUDAN SATIM MÜDAHALESİ

Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini duyurdu. TCMB'den yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. " ifadeleri kullanıldı.

SON MÜDAHALE OCAK 2014'TE OLMUŞTU

Merkez Bankası son olarak doğrudan döviz müdahalesini Ocak 2014'te 3,15 milyar dolarlık satışla yapmıştı.

DOLAR ANINDA TEPKİ VERDİ

Merkez'in müdahalesine dolar anında tepki verdi. Müdahale öncesi 13,80'den işlem gören kur, açıklama ile birlikte 12,80'e geriledi.

DAHA ÖNCE SİNYALİ VERMİŞTİ

Merkez Bankası'ndan daha önceden yapılan açıklamalarda "Merkez, elindeki tüm araçları kullanır" vurgusu yapılmıştı. Merkez Bankası tarafından döviz kurlarına ilişkin piyasanın anbean takip edildiği de vurgulanmıştı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

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