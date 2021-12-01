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Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kurundaki aşırı oynaklık sonrası piyasaya müdahale

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Döviz kurundaki aşırı oynaklık sonrası Merkez Bankası'ndan piyasaya müdahale geldi. Merkez'den yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadeleri kullanıldı. Hamle sonrası dolar 13,80'den 12,80'e geriledi.

Yükselişini sürdüren Dolar, dün akşam 14 TL'yi aşarak rekor kırmıştı. Dolar, bugün de 14 TL sınırlarında hareket ederken Merkez Bankası'ndan piyasaya müdahale geldi.

Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini duyurdu. TCMB'den yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. " ifadeleri kullanıldı.

Merkez Bankası son olarak doğrudan döviz müdahalesini Ocak 2014'te 3,15 milyar dolarlık satışla yapmıştı.

Merkez'in müdahalesine dolar anında tepki verdi. Müdahale öncesi 13,80'den işlem gören kur, açıklama ile birlikte 12,80'e geriledi.

Merkez Bankası'ndan daha önceden yapılan açıklamalarda "Merkez, elindeki tüm araçları kullanır" vurgusu yapılmıştı. Merkez Bankası tarafından döviz kurlarına ilişkin piyasanın anbean takip edildiği de vurgulanmıştı.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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