Son Dakika! Merkez Bankası, faiz konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ters düştü: Uzun süre indirim yok

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta yüksek faize karşı olduğunu ve indirilmesi gerektiğini söylerken; gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, "Faiz indirimini bu yıl uzun süre gündeme almamız mümkün görünmüyor. Önceliğimiz enflasyonu kademeli indirmek ve fiyat istikrarını sağlamak." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Reuters'e gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. "Uzun süre faiz indirimini gündeme almamız olası görünmüyor" ifadelerini kullanan Ağbal, Ocak enflasyonunun tahminlere yönelik yukarı yönlü riskleri gösterdiğini belirtti.

Ağbal ayrıca geçmiş döngüler faizi çok erken indirmenin ekonomik maliyetleri olduğunu gösterdiğini söyledi.

DÖVİZ SWAP ANLAŞMALARI GÜNDEMDE YOK

Merkez Bankası Naci Ağbal, yabancı merkez bankaları ile döviz swap anlaşmaları yapma planları olmadığını ifade etti. Ağbal, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini ihaleleri kullanarak sabırlı şekilde artıracaklarını vurgulayıp şunları söyledi: "Faiz indirimini bu yıl uzun süre gündeme almamız mümkün görünmüyor. Önceliğimiz enflasyonu kademeli indirmek ve fiyat istikrarını sağlamak."

RİSKİ ÖNCEDEN GÖRÜLÜP PİYASANIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Ocak ayı enflasyon rakamlarının tahminlere yönelik yukarı yönlü riske işaret ettiğini belirten Ağbal, enflasyonda tahmin patikasının üzerinde herhangi bir hareket olmadan önce politika sıkılaştırmaya hazır olduklarını ifade etti. Ağbal, Merkez Bankası'nın amacının para politikası kararları ile piyasanın önüne geçmek olduğu anlattı. TCMB Başkanı, piyasalara TCMB'nin politika kararlılığının bilincine vardıkça daha fazla sermaye girişi beklediklerini ifade etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: FAİZE KARŞIYIM

Geçtiğimiz günlerde DEİK Yönetim Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak "Kim ne derse desin, yüksek faizle bir yere varamayız. Bankalar karlarına bakıyor, faiz yükü yatırımcıyı eziyor. Yüksek faize karşıyım, bunları yaşadıklarımızdan ders çıkararak söylüyorum. Üzerimizdeki büyük faiz yükünden kurtulacağımıza inanıyorum. Beni dinlerler dinlemezler, ben faize karşıyım. Yüksek faizle mücadeleye devam edeceğim." demişti.