Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, BDDK Başkanı ve banka genel müdürleriyle bir araya geliyor
Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - Haberler | Ekonomi
Son dakika: Döviz kurundaki artış sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, yarın BDDK Başkanı ve banka genel müdürleriyle bir araya gelecek.
Ayrıntılar geliyor...
??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:
1 Dolar = 12,73 Türk Lirası
Haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet