Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, BDDK Başkanı ve banka genel müdürleriyle bir araya geliyor - Haberler Ekonomi
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Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, BDDK Başkanı ve banka genel müdürleriyle bir araya geliyor

Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Döviz kurundaki artış sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, yarın BDDK Başkanı ve banka genel müdürleriyle bir araya gelecek.

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Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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