Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu hamlelerine başladı! Banka genel müdürleriyle görüşecek
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Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu hamlelerine başladı! Banka genel müdürleriyle görüşecek

23.03.2021 13:40 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:07
Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu hamlelerine başladı! Banka genel müdürleriyle görüşecek

Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, piyasalarda yaşanan dalgalanma sonrası harekete geçti. Kavcıoğlu, yarın Bankalar Birliği yönetimi dışındaki bankaların yöneticileriyle bir araya gelecek.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yarın banka genel müdürleri ile görüşecek. Pazar günü Bankalar Birliği yönetiminde yer alan bankaların genel müdürleri ile görüşen Kavcioglu, yarın da Bankalar Birliği yönetimi dışındaki bankaların yöneticileriyle buluşacak. Görüşmeye katılım bankaları genel müdürleri de katılacak. Toplantının yarın öğleden sonra geç saatlerde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

ÖNCELİK ENFLASYONLA MÜCADELE

Reuters'ın pazar günkü toplantı sonrası bankacılardan edindiği bilgiye göre Kavcıoğlu'nun toplantıda verdiği ana mesaj, birincil önceliğin enflasyonla mücadele olduğu ve ani bir para politikası değişikliğine gidilmeyeceği yönünde olmuştu.

TL İÇİN SON 20 YILDA GÖRÜLEN EN BÜYÜK HAREKET

Merkez Bankası'nda yaşanan başkan değişiminin zor ve yeni kazanılmaya başlanan kredibilite yerine soru işaretleri ve güven endişelerini getirirken yatırımcılar artan risklere dikkat çekerek TL varlıkları yeniden fiyatlıyorlar. TL dün dolar karşısında yüzde 10'a yakın değer kaybederken borsa ve bankacılık endeksi de benzer şekilde %10 değer kaybı yaşadı. Bu TL için son 20 yılda görülen en büyük ikinci piyasa hareketi.

Haber Yorumları (3)
HALK: AYNEN OYLE HERŞEY DEĞİŞTİ SORUN DEĞİŞMEDİ ARTTIDA ARTTI. TEK DEĞİŞMEYEN BELLİ BAŞ ARTIK DEĞİŞİM ZAMANI KÖKLÜ DEĞİŞİM OLACAK ALLAHIN İZNİYLE. KURBAN OLDUĞUM ALLAH BUNU DA GÖSTERSİN BİZE.
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D: BURAYA YAZIYORUM BİR KAÇ AY İÇİNDE ESKİ BAŞKANI YERİNE GETİRİLECEK BUNUN ÜZERİNE KALAN KALACAK.
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HAKAN ARSLANOĞLU: Bakanlar değişiyor olmuyor, M. vekilleri değişiyor olmuyor, İlçe başkanları değişiyor olmuyor, Kanunlar, yasalar, rejim değişiyor olmuyor, Merkez başkanları değişiyor olmuyor, Bir kişiyi değiştirmeyi denemeliyiz.
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