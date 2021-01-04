Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak

Son dakika: 2020 enflasyonunun yüzde 14,06 olmasıyla memur ve emeklilerin maaş zammı da belli oldu. Buna göre Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak.

Emekli ve memur maaşlarıyla ilgili milyonların beklediği zam haberi; TÜİK'in duyurduğu aralık ayı enflasyonu ile birlikte belli oldu.

Memur ve memur emeklisi temmuz ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak, yüzde 5,75 olarak gerçekleşen enflasyon nedeniyle yüzde 1,75 oranında enflasyon farkı almıştı. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020'nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı. Bu döneme ilişkin enflasyon farkı da ocak ayında maaşa yansıtılacak.

Memura 4,36 enflasyon zammı gelecek. Yüzde 3 de sözleşme zammı alacak ve memur ve memur emeklileri toplam yüzde 7,36 ocakta zam alacak. SGK ve Bağ-Kur emeklileri ise 8,36 oranında zam alacak.

YILIN İLK AYINDA ZAMLI MAAŞLARINI ALACAKLAR

Emekli ve memur maaş zammı ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek. Böylece milyonlarca vatandaş 2021 yılının ilk ayında zamlı maaşları hesaplarında görecek.

KIDEM TAZMİNATLARI ARTIYOR

Memur maaşlarında yapılacak zam ayrıca kıdem tazminatı tavanını da belirliyor. Böylece milyonlarca işçinin 2021 yılında alacağı kıdem tazminatı tavanı yükselecek. 2020 yılının ikinci yarısında uygulanan kıdem tazminatı tavanı 7 bin 117 lira 17 kuruş olmuştu. Bu rakama da memurlara yapılan artış oranında zam geliyor. Böylece 2021 yılında işten ayrılanların alacakları yıllık en yüksek tazminat miktarı yükselmiş olacak.