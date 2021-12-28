Son Dakika! Memur Sen Başkanı Ali Yalçın'dan ek zam tepkisi: Memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz - Haberler Ekonomi
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Son Dakika! Memur Sen Başkanı Ali Yalçın'dan ek zam tepkisi: Memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Son dakika! Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memurlara yönelik zam gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Asgari ücreti alkışladık, 'Emekli gündemimizde'yi anladık, 'Memurlarımıza gerekli fiyat artışı yapıldı'yı hala anlayamadık. 'Memura da zam yapacağız'dan; evli-2 çocuklu memura şu ortamda, 'Vergi muafiyetinden gelen aylık 38₺ ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memurlara yönelik gerçekleştirilen ek zammın yetersiz olduğuna dikkat çekti. Twitter hesabından konuya ilişkin art arda paylaşımlarda bulunan Yalçın, "Asgari ücreti alkışladık, 'Emekli gündemimizde'yi anladık, 'Memurlarımıza gerekli fiyat artışı yapıldı'yı hala anlayamadık. 'Memura da zam yapacağız'dan; evli-2 çocuklu memura şu ortamda, 'vergi muafiyetinden gelen aylık 38₺ ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz..." ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruzMemur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın.

''VERGİ MUAFİYETİ, EK ZAM TALEBİNİ KARŞILAMIYOR''

Vergi muafiyetinin tek başına yeterli olamayacağına da dikkat çeken Yalçın'ın açıklamasının devamı şu şöyle;

''Bürokratların doğru bilgiyi vermek, Siyasetin doğruları duymak, Sendikaların ise doğruları söylemek gibi bir sorumlulukları var. Doğruları söylüyor, kaç gündür anlatıyoruz. Vergi muafiyeti tek başına EK ZAM talebini karşılayacak adım olarak görülemez. Bu doğru bir yaklaşım olamaz.

''EK ZAMAN TALEBİMİZİ YİNELİYORUZ!''

Yıllardır vergi yükümüzü hafifletin/sabitleyin dedik. "Asgari ücret tutarına vergi muafiyeti" şeklinde atılan adıma memnuniyetimizi ifade ettik. Muafiyet tek başına sorunu çözmüyor, memura eşit gelir artışı değil dedik. Tablo sunduk. Ek zam talebimizi ısrarla yineledik...YİNELİYORUZ!''

İşte Yalçın'ın tweet'leri;

Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz

Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz

Son Dakika! Memur Sen Başkanı Ali Yalçın'dan ek zam tepkisi: Memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Yorumlar (11)
çokomelli :Bu adamın sözlerine inanıp da kendimizi kandırmayalım. Her zam yapılmadan önce böyle atıp tutuyor; "yüzde 20 istiyoruz, refah payı istiyoruz, onu istiyoruz, bunu istiyoruz diye..." Lakin içeriye girip yüzde 3'e tav olup çıkar ve bunu da başarıymış gibi reklam yapar. 20 yıla yakın eğitim alıp, onca masraf ve çaba sonucu öğretmen oldum. Lakin aldığım maaş 4.476 TL idi bu ay. Okulun hademesi, öğretmenden de müdürden de fazla maaş alıyor. Ailemin verdiği masrafa yazık. Emeğe yazık. Cevap Yaz 3 29 Yayından Kaldır
Eğrioturdoğrukonuş:Memur Sen, isterseniz eski Türkiye ye dönelim. Memurlar işini bilir rüşvet işlerine. veya hafta sonu seyyar satıcılık işlerine dönmek istiyorsunuz galiba. Cevap Yaz 56 13 Yayından Kaldır
Tozkoparan:İnandiriciligi olmayan açiklamalar. Sari sendika. Adi çikmiş 3,5 Aliye. Memurun hakkini yillardir savunmadiniz en sonunda memur maaşi ve asgari ücret eşitlendi.amaç buydu zaten..şimdi danişikli dövüş.iyi polis kotu polis oynuyorlar. Cevap Yaz 10 78 Yayından Kaldır
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