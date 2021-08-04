Son dakika... Meksika hükümeti, ABD'li silah şirketlerine kaçakçılık nedeniyle dava açtı
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Son dakika... Meksika hükümeti, ABD'li silah şirketlerine kaçakçılık nedeniyle dava açtı

Son dakika... Meksika hükümeti, ABD'li silah şirketlerine kaçakçılık nedeniyle dava açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberine göre Meksika hükümeti ABD'deki bir grup silah şirketini, Meksika'da şiddeti attıran ve kaçakçılığı kolaylaştıran ticari uygulamalar yapmakla suçlayarak dava açtı.

Meksika hükümeti ABD'deki bir grup silah şirketini, Meksika'da şiddeti attıran ve kaçakçılığı kolaylaştıran ticari uygulamalar yapmakla suçlayarak dava açtı.

Meksika hükümetinden, ABD'li bir grup silah şirketine karşı ihmalkar iş uygulamalarının Meksika'daki yasadışı silah kaçakçılığına katkıda bulunduğu iddiasıyla davası açıklaması geldi. Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meksika hükümetinin ABD'nin Massachusetts eyaletinde yer alan Boston Federal Mahkemesi'nde aralarında Smith & Wesson Brands, Barret Firearms Manufacturing, Colt's Manufacturing Company ve Glock gibi büyük silah üreticilerine ek olarak tüm ABD'deki perakende mağazalarına silah satan Boston'daki silah toptancısı Interstate Arms'ın da bulunduğu toplamda 11 silah şirketine dava açarak şikayetçi olunduğunu kaydetti. Davanın amacının, "Meksika'daki uyuşturucu kartellerine ve diğer suçlulara yasadışı silah ticaretini aktif olarak kolaylaştırarak davalıların neden olduğu büyük zararı sona erdirmek" olduğunu belirten Ebrard, şikayetin ABD hükümetine karşı yapılmadığını ve Meksika hükümetinin yürüttüğü silah karşıtı kampanyanın bir parçası olduğunu aktardı. Ebrard, "Öncelik cinayetleri azaltmaktır. ABD yasalarını değiştirmeye çalışmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Meksika Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dava ile Meksika hükümetinin en az 10 milyar dolar tazminat istediğine dikkat çekildi.

Meksika Senatosu Siyasi Koordinasyon Kurulu Başkanı Ricardo Monreal ise yaptığı açıklamada, bu talebin doğru, zamanında, cesur ve adil olduğuna dikkat çekerek, bunun benzeri görülmemiş bir olay olduğunu belirterek, "Şiddetle ilgili bir çok sorunumuzun yasa dışı silah kullanımı ve dışarıdan ülkemize giren silahlardan kaynaklandığına eminim" dedi.

Öte yandan Meksika Dış İşleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkeye kaçak olarak getirilen silahların yüzde 70'inin ABD'den geldiği tahmin ediliyor. Ayrıca Bakanlık verilene göre, 2019 yılında en az 17 bin cinayetin bu silahlarla bağlantılı olduğunu ifade ediliyor. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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