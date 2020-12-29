Son Dakika: Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk 5 maç men cezası aldı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Okan Buruk'a 5 maç men cezası verdi.

Buna göre, geçtiğimiz hafta cezasının bir maçlık bölümünü Kasımpaşa karşısında çeken Buruk, ligde oynanacak Alanyaspor, Erzurumspor, Ankaragücü ve Sivasspor müsabakalarında takımının başında yer alamayacak.

Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe maçında oyuncusu Rafael'in oyundan atılması sonrası hakeme itiraz etmiş ve kırmızı kartla görmüştü.

İnternet sitesinden yapılan açıklamada;

"MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nın, 23.12.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig müsabakasında, müsabaka sonrası yapılacak flaş röportajların 30 dakika içerisinde tamamlanmamasından dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK teknik sorumlusu OKAN BURUK'un, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/5-c ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK teknik sorumlusu OKAN BURUK'un, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK teknik sorumlusu OKAN BURUK'un, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 50/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 16.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.