Medipol Başakşehir, sahasında Denizlispor'u 2-0 mağlup etti Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, sahasında Yukatel Denizlispor'u ikinci yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup etti ve 31. haftayı lider bitirmeyi garantiledi.

Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir, düşme korkusu yaşayan Denizlispor'u konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi ikinci yarıda attığı gollerle kazandı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmadan turuncu lacivertliler, 65. dakikada Enzo Crivelli ve 78. dakikada penaltıdan Edin Visca'nın attığı gollerle 2-0 galip ayrıldı. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, puanını 66 yaptı ve en yakın takipçisi Trabzonspor'la farkı maç fazlasıyla 5'e çıkardı. Koronavirüs arasının ardından galibiyete hasret kalan ve düşme korkusu yaşayan Yukatel Denizlispor ise 32 puanda kaldı.