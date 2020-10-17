Son Dakika: Medipol Başakşehir, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti

Son dakika: Medipol Başakşehir, galibiyeti hatırladı. Son şampiyon konuk olduğu Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti ligdeki 5. maçında ilk galibiyetini aldı ve Şampiyonlar Ligi'ndeki RB Leipzig maçı öncesi moral buldu.