Son dakika! Manyas'ta Kazak fasulyesi üreticilerinin kurutma mesaisi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde yemeklik ve tohumluk fasulye üreticileri güneşli havaları fırsat bilerek ürünlerini cadde ve sokaklarda kurutuyor.

Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, gazetecilere yaptığı açıklamada, üreticilerin sonbahar mevsiminde havaların nasıl olacağını bilemedikleri için ürünlerini kurutmakta zorlandıklarını söyledi.

Danç, hasat için en zor mevsimin sonbahar olduğuna dikkati çekti.

İlçeye bağlı kırsal Kocagöl Mahallesi'nden üretici Arzu Öksüm de damak tadı ve kolay pişimi ile ünlü Kazak fasulyesinin, Çarlık Rusya'sından kaçarak bölgeye yerleşen ve 1961'de ülkelerine dönen Kazaklardan miras kaldığını aktardı.

Bu mirasa sahip çıkarak bugünlere getirdiklerini belirten Öksüm, "Manyas Gölü kıyısında bulunan çevre mahallelerimizde de yetişmektedir. Sonbahar kurutma için sıkıntılıdır, havalar müsait olduğu için biz de bunları kurutup daha sonra kilosunu 20-22,5 liradan satışa sunacağız." dedi.

Kazak fasulyesi üretimi Manyas Gölü'ne kıyısı olan Kocagöl, Hamamlı, Salur ve Kızıksa mahallelerinde yapılıyor.

AA / Süleyman Özaydın - Ekonomi Haberleri

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