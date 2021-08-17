Son Dakika: Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklayan Marcao özür diledi: Hakkımda verilecek tüm kararlara saygılıyım

Son dakika: Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklayan Marcao, suskunluğunu bozdu. Marcao, Kerem ve ailesinden özür diledi. Brezilyalı oyuncu paylaştığı videoda, "G.Saraylılar beni affetmeyecek ama kardeşim Kerem'den, ailesinden ve herkesten özür diliyorum. Hakkımda verilecek kararlara saygılıyım" ifadelerini kullandı.

Marcao, Kerem'e saldırdığı olaydan sonra suskunluğunu bozdu. Brezilyalı oyuncu, hakkında verilecek tüm kararlara razı geldiğini ifade etti.

İşte Marcao'nun açıklaması:

"KEREM VE AİLESİNDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

"Öncelikle Kerem'in anne ve babasından özür diliyorum. Kardeşim Kerem'den çok çok özür diliyorum. Bana güvenen, beni geliştiren başta Fatih hocam olmak üzere tüm hocalarımdan, başkanımızdan, yönetimimizden, camiamızdan ve taraftarımızdan özür diliyorum.

"BENİ AFFETMEZSİNİZ"

Dün akşam maçta yaşanan talihsiz olayla ilgili açıklama yapmak için karşınızdayım. Dün akşam maçta gördüklerinizi kolay kolay unutamayacağınızı ve beni asla affetmeyecek Galatasaraylılar olduğunu biliyorum. Çünkü bu kulübü çok yakından tanıyorum.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMAK CANIMI ACITTI"

Bu, çok ağrıma gidiyor çünkü ben Galatasaray'a gelene kadar tahmin ettiğinizden daha zor durumda olan bir gençtim. Eğer beni sahiplenip bana emek vermeseydiniz kaybolabilirdim. Kaybolmama izin vermeyenleri hayal kırıklığına uğratmak da canımı acıtıyor.

"AŞKLA HİZMET ETTİM BU KULÜBE"

Asıl acısını çektiğim kırmızı kart, maç oynamama, idari ve maddi cezalardan çok bugüne kadar büyük bir aşkla hizmet verdiğim bu camiada yönetilmesi zor bir duyguyu yaşamak ve yaşatmak. Bu çok ağırıma gidiyor.

"HAKLIYKEN ÖFKEME YENİK DÜŞTÜM"

Futbolun mahremiyeti içerisinde birçok şey yaşanır, çoğunu kendi aramızda çözeriz. Maalesef dün gece böyle olmadı. Haklı olduğumu düşündüğüm bir durumda o anki öfkeme yenik düştüm.

"AİLEME BEDEL ÖDETMEYİN"

Sizden bir isteğim var. Bu konunun bedelini ben ödemeliyim. Eşim ve çocuklarım değil. Lütfen onları daha fazla acıtmayın. Çünkü onlar da bunu hak etmiyor."