Son Dakika: Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklayan Marcao özür diledi: Hakkımda verilecek tüm kararlara saygılıyım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika: Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklayan Marcao özür diledi: Hakkımda verilecek tüm kararlara saygılıyım

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Son dakika: Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklayan Marcao, suskunluğunu bozdu. Marcao, Kerem ve ailesinden özür diledi. Brezilyalı oyuncu paylaştığı videoda, "G.Saraylılar beni affetmeyecek ama kardeşim Kerem'den, ailesinden ve herkesten özür diliyorum. Hakkımda verilecek kararlara saygılıyım" ifadelerini kullandı.

Marcao, Kerem'e saldırdığı olaydan sonra suskunluğunu bozdu. Brezilyalı oyuncu, hakkında verilecek tüm kararlara razı geldiğini ifade etti.

Son Dakika: Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklayan Marcao özür diledi: Hakkımda verilecek tüm kararlara saygılıyım

İşte Marcao'nun açıklaması:

"KEREM VE AİLESİNDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

"Öncelikle Kerem'in anne ve babasından özür diliyorum. Kardeşim Kerem'den çok çok özür diliyorum. Bana güvenen, beni geliştiren başta Fatih hocam olmak üzere tüm hocalarımdan, başkanımızdan, yönetimimizden, camiamızdan ve taraftarımızdan özür diliyorum.

"BENİ AFFETMEZSİNİZ"

Dün akşam maçta yaşanan talihsiz olayla ilgili açıklama yapmak için karşınızdayım. Dün akşam maçta gördüklerinizi kolay kolay unutamayacağınızı ve beni asla affetmeyecek Galatasaraylılar olduğunu biliyorum. Çünkü bu kulübü çok yakından tanıyorum.

Son Dakika: Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklayan Marcao özür diledi: Hakkımda verilecek tüm kararlara saygılıyım

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMAK CANIMI ACITTI"

Bu, çok ağrıma gidiyor çünkü ben Galatasaray'a gelene kadar tahmin ettiğinizden daha zor durumda olan bir gençtim. Eğer beni sahiplenip bana emek vermeseydiniz kaybolabilirdim. Kaybolmama izin vermeyenleri hayal kırıklığına uğratmak da canımı acıtıyor.

"AŞKLA HİZMET ETTİM BU KULÜBE"

Asıl acısını çektiğim kırmızı kart, maç oynamama, idari ve maddi cezalardan çok bugüne kadar büyük bir aşkla hizmet verdiğim bu camiada yönetilmesi zor bir duyguyu yaşamak ve yaşatmak. Bu çok ağırıma gidiyor.

"HAKLIYKEN ÖFKEME YENİK DÜŞTÜM"

Futbolun mahremiyeti içerisinde birçok şey yaşanır, çoğunu kendi aramızda çözeriz. Maalesef dün gece böyle olmadı. Haklı olduğumu düşündüğüm bir durumda o anki öfkeme yenik düştüm.

Son Dakika: Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklayan Marcao özür diledi: Hakkımda verilecek tüm kararlara saygılıyım

"AİLEME BEDEL ÖDETMEYİN"

Sizden bir isteğim var. Bu konunun bedelini ben ödemeliyim. Eşim ve çocuklarım değil. Lütfen onları daha fazla acıtmayın. Çünkü onlar da bunu hak etmiyor."

Son Dakika: Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklayan Marcao özür diledi: Hakkımda verilecek tüm kararlara saygılıyım
Son Dakika: Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklayan Marcao özür diledi: Hakkımda verilecek tüm kararlara saygılıyım
Steau Bükreş Başkanı Becali: Fatih Terim'e söyleyin, Morutan'ı 3 milyon euroya satacağım
Steau Bükreş Başkanı Becali: Fatih Terim'e söyleyin, Morutan'ı 3 milyon euroya satacağım
Avrupa'da son düzlüğe gelen temsilcilerimizin maçları şifresiz kanallarda
Avrupa'da son düzlüğe gelen temsilcilerimizin maçları şifresiz kanallarda
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haberler.com - Spor Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Haluk Levent Serdar Ortaç Berdan Mardini
Spor Muslera Burak Elmas Fatih Terim Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika: Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklayan Marcao özür diledi: Hakkımda verilecek tüm kararlara saygılıyım - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 19:47:31. #1.15#

title