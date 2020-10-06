Son Dakika: KKTC'de yaklaşık 46 yıldır kapalı olan Maraş, perşembe günü açılıyor

Son dakika: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, "hayalet şehir" olarak bilinen ve 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın perşembe günü açılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "KKTC'nin aldığı bu kararı sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabule, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Başbakan Sayın Tatar'dan COVİD-19'la mücadele ve salgının KKTC ekonomisine etkileriyle ilgili bilgi aldım. Türkiye bugüne kadar Kıbrıs Türkünün hak ve çıkarlarını kendi hak ve çıkarlarından ayrı tutmadığını tüm dünyaya göstermiştir. Kıbrıs Türkünün huzur ve refahı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağını ortaya koyduk ve bundan kimse şüphe duymamalıdır.

"DOĞU AKDENİZ'DE KIBRIS TÜRKÜ HAK ETTİĞİ ŞEKİLDE TEMSİL EDİLMELİDİR"

Doğu Akdeniz meselesinin iki boyutu vardır. Birincisi Türkiye'nin kıta sahanlığındaki haklarının korunması, diğeri ise Kıbrıs Türk halkının ada etrafındaki doğal kaynaklarla ilgili hak ve çıkarlarının garanti edilmesidir. Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin içinde olmadığı hiçbir senaryonun başarı ihtimali yoktur. Son yapılan AB zirvesinde Kıbrıs Türk halkının yine yok sayıldığını gördük. Türkiye bu adaletsizliğin sürmesine izin vermeyecektir. Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan Doğu Akdeniz Konferansı'nda da Kıbrıs Türkü mutlaka hak ettiği şekilde temsil edilmelidir.

Ersin Tatar'ın açıklamalarından satır başları:

"Kapalı Maraş'ın yeniden açılması konusuyla ilgili yeni bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Barış Harekatı ardından Maraş da kendi kaderine terk edilmişti. 90'lı yıllarda defalarca masaya getirilmesine rağmen Rum Kesimi nedeniyle neticeye kavuşturulamamıştır. 2019'da halkımıza verdiğimiz sözlerden birisi Kapalı Maraş'ın açılmasıydı. Çalışmalarımızı bir aşamaya getirdik ve ilk somut adımı atıyoruz. Kendi toprağımızdan kamuya ait olan sahil ve Demokrasi Caddesi ile kıyı bölgesini halkımızın istifadesine sunmak için çalışmalarımızı başlatıyoruz.

"PERŞEMBE GÜNÜ AÇIYORUZ"

Perşembe günü sabah saatlerinde halkımızın Maraş dahilinde istifade etmeye başlayacak. Maraş meselesini her türlü siyasi rekabetin üzerinde milli bir dava olarak görüyoruz. Taşınmaz mal komisyonu 74 öncesi hak sahiplerinin yeniden evlerine-iş yerlerinetemin edecek faaliyetleri sürdürmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları da elbette dikkate alınmaktadır. Maraş meselesinde yeni bir safhaya geçiyoruz. Maraş'ta attığımız bu geri dönülmez adımın KKTC'ye, tüm hemşehrilerimize ve adanın tamamına hayırlı olmasını diliyorum."

ERDOĞAN: KARARINIZI SONUNA KADAR DESTEKLİYORUZ

Tatarın ardından tekrar konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çözümsüzlüğün bedeli hep Kıbrıs Türküne ödetilmek istenmiştir. Maraş da bu çözümsüzlüğün bir parçası olarak kapalı kalmıştır. 2017'de yapılan Çok Taraflı Görüşmelerin ardından artık Kıbrıs'ta kapsamlı bir çözüm ihtimali kalmadığı görülmüştür. Kıbrıs'ın geleceğini hayaller yerine somut gerçekler üzerine inşa etme kararı aldık. Maraş'ın KKTC toprağı olduğu tartışmasız gerçektir. Buradaki tasarruf hakkı da Kıbrıs Türk makamlarına aittir. Hazırladığınız yol haritası çerçevesinde Maraş'ın güzel sahil şeridini halkınızın istifadesine sunma kararınızı sonuna kadar destekliyoruz. Sizin bu cesur kararınız için şahsım, milletim adına tebrik ediyorum." dedi.