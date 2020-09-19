Son Dakika | Kozan'da trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika 3. sayfa haberi... Kozan'da trafik kazası: 1 yaralı Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
19.09.2020 22:09 | Son Güncelleme: 19.09.2020 22:15
Kozan'da trafik kazası: 1 yaralı
ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Varsaklar Mahallesi Şehit Ekrem Kılınç Sokak üzerinde İbrahim Yıldızhan yönetimindeki 80 AAP 369 plakalı araç, kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Kaynak: İHA