Son Dakika | Kozan'da trafik kazası: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Kozan'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi... Kozan'da trafik kazası: 1 yaralı Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

19.09.2020 22:09 | Son Güncelleme: 19.09.2020 22:15

Kozan'da trafik kazası: 1 yaralı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Varsaklar Mahallesi Şehit Ekrem Kılınç Sokak üzerinde İbrahim Yıldızhan yönetimindeki 80 AAP 369 plakalı araç, kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika | Kozan'da trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İHA

IHA Editörü - BERİL SOLMUŞGÜL
BERİL SOLMUŞGÜL
IHA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Süleyman Soylu Erol Mütercimler Canan Kaftancıoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülay Barış Falay Halil Sezai Farah Zeynep Abdullah
Spor Babel Falcao Sörloth Tamer Tuna Fatih Terim
Daha Fazla Adana Bursa Fransa Antalyaspor
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Kozan'da trafik kazası: 1 yaralı - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 22:17:51. #1.15#
title