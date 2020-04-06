Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Rüştü Reçber taburcu oldu Son dakika: Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi gören eski milli kaleci Rüştü Reçber, taburcu oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını, spor faaliyetlerinin durmasına sebep olmuş, birçok sporcu ve eski sporcuya da bulaşmıştı. Bu isimlerden biri olan eski milli kalecimiz Rüştü Reçber'di.

EVDE İZOLASYON SÜRECİ DEVAM EDECEK

46 yaşındaki efsane isim için müjdeli haber çok geçmeden geldi. Hakkında hastalığı ağır bir şekilde geçirdiğine yönelik de iddiaların bulunduğu Rüştü Reçber'in hastaneden taburcu olduğu evde izolasyon sürecine devam edeceği öğrenildi.