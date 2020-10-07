Son dakika: Korona nedeniyle izolasyonda olan çalışanlar iş göremezlik ödeneği alacak
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Son dakika: Korona nedeniyle izolasyonda olan çalışanlar iş göremezlik ödeneği alacak

07.10.2020 10:09 | Son Güncelleme: 07.10.2020 10:31
Son dakika: Korona nedeniyle izolasyonda olan çalışanlar iş göremezlik ödeneği alacak

Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs tedavisi gören veya filyasyon ekipleri tarafından yüksek bulaş riski tespit edilen çalışanların sağlık kuruluşlarına başvurmadan iş göremezlik ödeneğinden faydalanacağını söyledi.

Koronavirüs pandemisinin başından itibaren çalışanlara yönelik verilen desteklere bir yenisini daha eklediklerini belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçici iş göremezlik ödeneği için gerekli olan istirahat raporunu kolaylaştırdıklarını kaydetti.

"KARANTİNADAKİ ÇALIŞANLARA İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEKLERİNİ ÖDEYECEĞİZ"

Mevcut uygulamada koronavirüse yakalanan çalışanların istirahat raporu almak için hekimlere başvurduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk, "Artık çalışanlarımızın istirahat raporu almak için tekrardan doktora müracaat etmesine gerek kalmayacak. Filyasyon ekiplerinin, FİTAS (Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi) üzerinden düzenlediği istirahat raporları SGK tarafından otomatik olarak işleme alınabilecek. Böylece çalışanlarımıza karantinada kaldıkları süre için düzenlenen raporlara ait iş göremezlik ödeneklerini ödeyeceğiz" dedi.

"HASTANELERİMİZDEKİ YÜKÜK HAFİFLETMEYİ PLANLIYORUZ"

Bakan Selçuk, uygulamaya ilişkin, "İzolasyonda olması nedeniyle çalışamayan vatandaşlarımızı destekliyoruz. Aynı zamanda toplum sağlığı için bulaş riskini azaltarak, hastanelerimizdeki yükü de hafifletmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Yorumları (3)
SONUNDA: şubattan bu yana yeni mi farkettiniz bu durumu
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KAMU: kamu kurumları kimi işe ful gidiyor kimi esnek çalışıyor kamuda bile birlik yok
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ADEMTÜRK: 9. 24 her seyi kendisi anlatiyor Batirdiniz biziiiiii
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500
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