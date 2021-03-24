Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara mesaj: Elinizdeki dolar ve altınları ekonomiye kazandırın

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin 7.Olağan Kongresi'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Dövizdeki dalgalı seyri de değerlendiren Erdoğan, "Vatandaşlarımdan evlerindeki döviz ve altını çeşitli finans araçlarına yatırarak ekonomi ve üretime kazandırmalarını istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 7. Olağan Kongresi'nde partililere ve vatandaşlara seslendi. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesinden sonra dövizde yaşanan dalgalanmayı da değerlendirdi.

"ARTIK VAKİT HEDEFLERİMİZE YÜRÜME VAKTİDİR"

Ekonomide reform takvimini dün akşam ilan ettiklerini belirten Erdoğan, "Şimdi artık vakit, daha çok çalışma, üretme, gaza basma, hedeflerimize yürüme vaktidir. İktisadi temeli olmayan hareketlere karşı ülkesinin yanında yer alarak, güven ve istikrar mesajımıza sahip çıktıkları için milletimizin tüm fertlerine ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

DOLAR VE ALTIN MESAJI

Evlerinde altın ve döviz bulunduran vatandaşlara seslenen Erdoğan, "Sadece kendilerini güvende hissetmek amacı ile evlerinde döviz ve altın tutan vatandaşlarıma buradan bir çağrıda bulunuyorum. Bu vatandaşlarımdan, milli servetimiz olan evlerindeki döviz ve altını, çeşitli finans araçlarına yatırarak, ekonomiye ve üretime kazandırmalarını istiyorum" ifadelerine yer verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İŞ İNSANLARINA SESLENDİ

İş insanlarına da seslenen Erdoğan, "Finans kuruluşları, özellikle de katılım finans şirketleri, bu altın ve dövizler için müşterilerine, onları memnun edecek getiri sağlayabilecek alternatifler sunuyor. İş insanlarımıza da, 30 Haziran'a kadar devam eden varlık barışından yararlanarak, yurt dışındaki kaynaklarını ülkemize getirebileceklerini tekrar hatırlatıyorum" şeklinde konuştu.